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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القوى العاملة: تعيين 1208 شباب بينهم 145 من ذوي القدرات بالبحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر، بتعيين ١٢٠٨ شباب، منهم ١٤٥ من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها ١٦٠٩ شباب ، فضلاً عن توفير ٢٤٠ فرصة عمل .

 

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة ٧٧٥ عاملًا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية  بواقع منحتي مولود بإجمالي ٤ آلاف جنيه.

 

وتلقى"سعفان" تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية بحفظ ٦ تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ ١٤ أجنبياً آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

 

وأشار عبد الراضي"، إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على ٤٢٩ منشأة، لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وأسفر التفتيش عن تحرير ١٨ محضراً، عمل ندوتين توعية للعاملين.

 

 أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على ١٣٦ منشأة، وأسفر عن تحرير ٣٣ محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل ٦ ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة ٥٧ منشأة يعمل بها ١٠٨٧٢ عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).

 

وأضاف أن المديرية تلقت ١٠٩ شكاوى علاقات عمل، تم تسوية ٦٢ منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه ٤٣  شكوى، وتبقى ٤ شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

 

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ ١٠ متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالمحافظة.

البحر الأحمر القوى العاملة ذوي القدرات اخبار وزارة القوى العاملة محمد سعفان

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