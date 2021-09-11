3 قرى سياحية تغلق شواطئها لحين التأكد من عدم وجود أسماك قرش

أغلقت 3 قرى سياحية شواطئها ، أمام رواد تلك القرى ومع نزول المواطنين للبحر لحين الانتهاء من مسح الشواطئ والتأكد من عدم وجود أسماك قرش.



وأعلنت قرية مراسي، والتي شهدت حادث إصابة أحد الغطاسين بسبب هجوم سمكة قرش ، بالإضافة إلى قريتي هاي سندا باي وستيلا إغلاق شواطئها.



وحذرت قرية مراسى رواد القرية من نزول الشاطئ والاكتفاء بنزول حمامات السباحة بناء على توصيات الجهات المعنية وحفاظًا على سلامتهم.



كان أحد الأشخاص الأشخاص تعرض بمنطقة الساحل الشمالي بمنطقة العلمين لهجوم سمكة قرش والتي إصابته بإصابات بالغة.



وتلقت نجدة مطروح ، إخطارا بتعرض شخص لإصابات بالغة بقرية مراسى بالساحل الشمالي بمدينة العلمين، بالساحل الشمالي، والتهمت جزءا من ذراعه، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقله لمستشفى العلمين وتبين أنه يدعى طارق خلف محمد حامد، 58 عاما، من الإسكندرية، مصابا بجرح مفتوح متهتك في الذراع اليسرى.



وأخطر مستشفى العلمين الجهات الأمنية بالواقعة، وحُرر محضر في نقطة شرطة المستشفى، كما أبلغت إدارة القرية السلطات المعنية بالحادث،