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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمر حسين عبد العاطي ينتهى من كتابه "داي اميكوس صديق الإله"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

انتهى الكاتب الشاب عمر حسين عبد العاطي من كتابه الجديد "داي اميكوس صديق الإله".
ومن المقرر أن يشارك عمر فى معرض الكتاب بالدورة المقبلة.
وتدور قصة الكتاب حول شاب يعيش فى الأقصر ودخل معبد واكتشف أنه يستطيع قراءة الحروف الموجودة على الحوائط بدون علمه بهذا الأمر من قبل وزاد شغفه به كثيرًا وبدأ يقرأ فى العلوم القديمة حتى عثر على مخطوطه عليها تعويذه ولم يفهمها ثم ذهب للنوم بعد قراءتها، ومن هنا بدأت رحلته انه كل ليله خلال فترة نومه بيكون في عصر الفراعنة ويتجسد في هيئة ملوك من ملوك الفراعنة.
يذكر أن عمر حسين عبدالعاطي يحب القراءة وتدوين أفكاره منذ الصغر وبدأ فى الكتابة مبكرًا وذلك ساهم فى جعله شخصية مميزة كما أنه يواصل تطوير نفسه فى أساليب الكتابة والإلقاء باستمرار.

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الكاتب الشاب عمر حسين عبد العاطي كتابه الجديد داي اميكوس صديق الإله معرض الكتاب بالدورة المقبلة ودخل معبد الكتابة مبكر ا

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