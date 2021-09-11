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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية..

السيسي ينتقد موقف مؤسسات التمويل الدولية من دول أفريقيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أسباب رفض مصادر التمويل الدولية لمساعدة الدول الأفريقية التي تعاني من الفقر الشديد، موضحا أنها لا يمكنها تمويل تلك الدول من دون رفع المخاطر عنها.

 

وأكد السيسي خلال حلقة نقاشية أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان، أنه لا يوجد تقدم بدون أمان، متابعا “عاوز أعمل ائتمان كبير للمصريين مش عشان أعمل منشآت ولكن لكي أحيي العقول والنفوس”. 

 

ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
 

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