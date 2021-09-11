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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب يكشف مفهوم تقنية الفيزر في التخسيس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن هناك إمكانية لعلاج السمنة البسيطة المركزة في منطقة ما مثل تركز السمنة في النصف السفلي من الجسم خاصة لدى السيدات، مشيرًا إلى أن الفيزر والنحت الحديث يحل هذه المشكلة خاصة أنه يختلف عن النحت القديم الذي كان يجرى بطريقة عنيفة.

 

وأضاف د. أحمد السبكي، خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك كثير من السيدات والفتيات يعانون من السمنة الموضعية في النصف الأسفل وهو ما يؤدي إلى  عدم تجانس ما بين نصفي الجسد.

 

وأشار إلى أن تقنية الفيزر حلت هذه المشكلة للغاية خاصة أنها تختلف عن طرق النحت القديم التي كانت تسبب إجهاد كبير، موضحا أن تقنية الفيزر عبارة عن إبرة رفيعة تدخل من فتحة 2 ملي في الجلد ومن خلال الذبذبات يتم إذابة الخلايا الدهنية تمامًا ومن خلال هذه التقنية نستطيع نحت الجسم.

 

وقال أستاذ جراحات السمنة، إن التكنولوجيا الحديثة سهلت إجراء جراحات السمنة من خلال فتحات صغيرة عن طريق المنظار مع تطور معدل أمان هذه العمليات خلال آخر 10 سنوات ووصل لـ100%.

 


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وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية لعلاج الزراع "الوطواط" من خلال الفيزر بمفرده من خلال إذابة الدهون وشد الجلد، وفي حال وجود ترهل، يتم استخدام الجي بلازما لشد الترهل المتبقي في الجسم .

 

وتابع "السبكي"، أن الجراح هو الذي يحدد التقنية المناسبة لعلاج أي مشكلة تواجه مريض السمنة، مشيرًا إلى أن علاج الترهل قبل الفيزر والجي بلازما كان يحدث من خلال الجراحة، وهذا الأمر تغير بصورة كبيرة بعد ظهور هذه التقنيات الحديثة.

 

وأشار إلى أن نسبة نجاح الفيزر والجي بلازما 100% ، ولا تؤدي إلى أي مضاعفات، وتؤدي إلى الوصول إلى النتيجة المرغوبة خلال وقت قصير للغاية.

فيزر اخبار التوك شو أحمد السبكي جراحات السمنة والسكر

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