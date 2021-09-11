عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب: اتباع الإجراءات الإحترازية ضروري حتى بعد التطعيم بلقاح كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور " مجدي بدران " عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إنه من الضروري اتباع الإجراءات الإحترازية حتي بعد أخذ لقاح كورونا ،مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص لاتغسل أيديها بالطريقة الصحيحة ، حيث يجب غسل الأيدي من الداخل والخارج جيدًا  بالماء والصابون قبل ملامسة الفم والعين .


وتابع  الدكتور" مجدي بدران " خلال مداخلته الهاتفية على برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن" : يجب الا نلمس الكمامة ولا نرتديها أكثر من 4 ساعات ونقوم بتعقيم أيدينا في حالة ملامسة الكمامة ، مؤكدًا على أهمية التباعد الإجتماعى حتى لا تنتقل العدوى.


وأكد الدكتور" مجدي بدران "،  أن الطبيب المعالج لمصاب   كورونا هو الذي يحدد فترة العزل  تبعًا لحالة المريض وحتى تختفي الأعراض تمامًا  لكي لا تنتقل العدوى إلى الآخرين .

وكشف فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية الأسترالية عن عدم وجود دليل على انتقال العدوى عبر الهواء للأمراض المعدية مثل COVID-19 في الحمامات العامة.
 

وعرضت الدراسات السابقة أن المراحيض العامة تشكل خطرًا محتملاً لانتقال COVID-19 بسبب احتمالية ضعف التهوية والاكتظاظ ودفق المراحيض التي تنقل الفيروس إلى الهواء ، فقد رفضت الجامعة الوطنية الأسترالية الأبحاث السابقة مع "عدم وجود دليل" على الجمهور المراحيض تزيد من المخاطر.

 

ورغم أن الوباء قد أفسد خطط معظم الناس في المرحاض ، فإن هذه الدراسة الجديدة ، التي قادها البروفيسور سوتيريس فاردولاكيس ، بحثت في الآثار الحقيقية لاستخدام الحمامات العامة على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية وخلصت إلى أنه لا يوجد دليل سليم يشير إلى انتقال مسببات الأمراض في الهواء في الأماكن العامة. مراحيض.
(2) "التخلص من الحظاظات والمصوغات الذهبية"..نصائح هامة من عضو الجمعية المصرية للحساسية للوقاية من كورونا - YouTube

كورونا COVID-19 فيروس كورونا الجمعية المصرية للحساسية والمناعة اخبار توك شو

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ويشيد بجهود الطواقم الطبية

هل يأثم الرجل إذا منع زوجته من زيارة أهلها؟.. اعرف رأي الشرع

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. السيسى ينتصر للمرأة المصرية

ميركل: الأراضي الأوكرانية ستبقى ممرا للغاز الروسي إلى أوروبا

أخبار الفن.. منشور حودة بندق المؤثر.. تعليق شقيق ياسمين عبد العزيز

خلال 14 دقيقة فقط.. كريستال بالاس يسحق توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

قائد منتخب ألمانيا للشباب: أنا أهلاوي وبحب قفشة.. وأنتظر إشارة مصر (حوار)

الأكاذيب الثلاثة في واقعة قرش الساحل الشمالي.. وهل سيتم إغلاق القرى والشواطئ ؟

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

حاسبوني وحاسبوا الحكومة.. الرئيس السيسي: مين يقدر يوفر تأمين صحي حقيقي لـ 100 مليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما قالته الصحف الأمريكية والدولية عن الذكرى الـ 20 لضرب برجي التجارة

سر مكالمة التليفون بين بايدن وبوش يوم 11 سبتمبر من على طائرة الرئاسة.. تفاصيل مذهلة

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

فيديو

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

المزيد

ساحة رأي

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ