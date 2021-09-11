طبيب: اتباع الإجراءات الإحترازية ضروري حتى بعد التطعيم بلقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور " مجدي بدران " عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إنه من الضروري اتباع الإجراءات الإحترازية حتي بعد أخذ لقاح كورونا ،مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص لاتغسل أيديها بالطريقة الصحيحة ، حيث يجب غسل الأيدي من الداخل والخارج جيدًا بالماء والصابون قبل ملامسة الفم والعين .



وتابع الدكتور" مجدي بدران " خلال مداخلته الهاتفية على برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن" : يجب الا نلمس الكمامة ولا نرتديها أكثر من 4 ساعات ونقوم بتعقيم أيدينا في حالة ملامسة الكمامة ، مؤكدًا على أهمية التباعد الإجتماعى حتى لا تنتقل العدوى.



وأكد الدكتور" مجدي بدران "، أن الطبيب المعالج لمصاب كورونا هو الذي يحدد فترة العزل تبعًا لحالة المريض وحتى تختفي الأعراض تمامًا لكي لا تنتقل العدوى إلى الآخرين .



وكشف فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية الأسترالية عن عدم وجود دليل على انتقال العدوى عبر الهواء للأمراض المعدية مثل COVID-19 في الحمامات العامة.



وعرضت الدراسات السابقة أن المراحيض العامة تشكل خطرًا محتملاً لانتقال COVID-19 بسبب احتمالية ضعف التهوية والاكتظاظ ودفق المراحيض التي تنقل الفيروس إلى الهواء ، فقد رفضت الجامعة الوطنية الأسترالية الأبحاث السابقة مع "عدم وجود دليل" على الجمهور المراحيض تزيد من المخاطر.

ورغم أن الوباء قد أفسد خطط معظم الناس في المرحاض ، فإن هذه الدراسة الجديدة ، التي قادها البروفيسور سوتيريس فاردولاكيس ، بحثت في الآثار الحقيقية لاستخدام الحمامات العامة على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية وخلصت إلى أنه لا يوجد دليل سليم يشير إلى انتقال مسببات الأمراض في الهواء في الأماكن العامة. مراحيض.

(2) "التخلص من الحظاظات والمصوغات الذهبية"..نصائح هامة من عضو الجمعية المصرية للحساسية للوقاية من كورونا - YouTube