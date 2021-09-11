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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

شلل مؤقت.. وكالة الأدوية الأوروبية تحذر من أعراض خطيرة لـ لقاح أسترازينكا

أسترازينيكا
أسترازينيكا

حذرت  وكالة الأدوية الأوروبية  يوم الأربعاء  الماضي من متلازمة Guillain-Barre وهو اضطراب عصبي يمكن أن يسبب شللًا مؤقتًا  كأثر جانبي نادر جدًا لـ أسترازينكا، وهي الخطوة التي تأتي بعد أسابيع فقط من اضطراب الأعصاب،  تم إدراجه كأثر جانبي محتمل للقاح آخر قائم على الفيروسات الغدية من إنتاج شركة Johnson & Johnson.

 

وفي تحديث نُشر يوم الأربعاء ، قالت EMA إن العلاقة السببية بين اللقاح القائم على الفيروس الغدي ومتلازمة Guillain-Barre (GBS) "تعتبر على الأقل احتمالًا معقولًا".

 

وقالت الوكالة إنه يجب إضافة الحالة إلى معلومات المنتج كأثر جانبي للقاح.

 

وأوصى EMA بضرورة إضافة تحذير لإبلاغ متلقي اللقاح بالتماس العناية الطبية إذا أصيبوا بضعف وشلل في الأطراف يمكن أن يتطور إلى الصدر والوجه.

 

ولا يزال حدوث الآثار الجانبية نادرًا للغاية ، حيث تم الإبلاغ عن 833 حالة فقط في جميع أنحاء العالم من حوالي 592 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا ، اعتبارًا من 25 يوليو.

 

وGBS هو اضطراب يهاجم فيه الجهاز المناعي للجسم الأعصاب ، مما يسبب شللًا مؤقتًا وصعوبات في التنفس وقد تم الإبلاغ عنه في العديد من المرضى الذين أصيبوا بـ فيروس كورونا المستجد.

 

في يوليو ، أدرجت هيئة تنظيم الأدوية GBS كأثر جانبي نادر جدًا للقاح أحادي الجرعة من Johnson & Johnson ، والذي تم بناؤه على نفس تقنية الفيروسات الغدية مثل أسترازينكا.

 

و أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا تحذيرًا في يوليو من زيادة خطر الإصابة بالاضطراب العصبي باستخدام لقاح Johnson & Johnson. لكن كلا الوكالتين أشارتا إلى أن حدوث مثل هذه الحالات كان نادرًا للغاية وأن فوائد اللقاحات ما زالت تفوق المخاطر،  أظهرت دراسة نُشرت الشهر الماضي في المجلة الطبية البريطانية أن الأشخاص المصابين بـ Covid-19 يواجهون خطرًا أكبر بكثير للإصابة بجلطات دموية خطيرة - وهو أثر جانبي نادر آخر للقاح - مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر أو أسترازينيكا لفيروس كورونا.

استرازينكا اضطراب عصبي وكالة الأدوية الأوروبية فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا

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