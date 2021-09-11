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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة نادرة.. أشرف عبد الباقى يحتفل بعيد ميلاده

اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي، بعيد ميلاده عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشر أشرف عبد الباقي، صورة نادرة له من شبابه وعلق قائلا: "دي صورة من عيد ميلادي زي النهاردة زمااااااااان ياريت ماحدش يتتريق علي التورتة ولا التيشيرت ولا التبريقة ولا الشعر ولا الايد اللي في الوسط المهم ماحدش يتتريق وخلاص".


وأعلن الفنان أشرف عبد الباقي ختام عروض الموسم الصيفي لمسرحية شمسية وأربع كراسي التي كانت تعرض على مدار الفترة الماضية في الساحل الشمالي. 


ونشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه على تطبيق انستجرام، فيديو ملخص لعروض مسرحية شمسية وأربع كراسي وردود فعل الجمهور الذي حضر وأعجب بالمسرحية من بينهم نجوم ومشاهير. 


عرضت مسرحية شمسية وأربع كراسي،  في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، و شارك في بطولتها  النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية شمسية وأربع كراسي بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

 

الفنان اشرف عبد الباقى عيد ميلاد صورة نادرة ردود فعل الجمهور يحتفل بعيد ميلاد مسرحية شمسية واربع كراسي

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