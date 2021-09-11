الأمم المتحدة تثمن دعم عمان لجهود إحلال السلام في اليمن

أكد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن على التقدير العالي وعلى أرفع المستويات في الأمم المتحدة للدعم الذي تقدمه سلطنة عمان للجهود الدولية في اليمن وحرصها على الاستماع لوجهة النظر العمانية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن بمقر وفد السلطنة.

ووفقا لوسائل إعلام عمانية محلية شهدت المقابلة استعراض آخر التطورات في اليمن والجهود الدولية المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد رشح الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ لشغل منصب المبعوث الدولي الخاص لليمن بدلاً من البريطاني مارتن جريفيث وهو ترشيح لاقى تزكية جماعية من سائر أعضاء مجلس الأمن.