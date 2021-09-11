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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة 128 بحالة نادرة وبسعر لا يصدق .. تعرف على التفاصيل

سيارة 128 بحالة نادرة
سيارة 128 بحالة نادرة وبسعر لايصدق .. تعرف على التفاصيل

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنسخة الشهيرة فيات 128، ولكن الغريب فالامر هو سعر البيع المعلن لهذه السيارة، حيث عرضت بقيمة سعرية تبدو خيالية، ويرجع ذلك إلى الحالة العامة للسيارة حيث أنها تبدو "بحالة المصنع"، بالاضافة إلى تاريخ الاصدار والذي ينتمي إلى موديلات 2006.

مواصفات السيارة فيات 128 وعدد الكيلومترات المقطوعة ؟ 

 

تأتي السيارة باللون الاحمر للامع مع اطلالة النموزج الشهير 128 صاحب المفهوم الرباعي الابواب، مع الصابيح الامامية القياسية و الشبكات الامامية السوداء الشهيرة، بالاضافة إلى الاشارات الضوئية الجانبية، مع اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، و دعامات سوداء اللون من المطاط القوى بالناحية الجانبية من السيارة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي قياسي.

أما عن الاداء الفني للسيارة فزودت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 74 حصانا، و 92 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حرمة يدوي "مانيوال" مكون من 5 غيارات، يعتمد على منظومة الدفع الامامي للعجلات، و من المدهش أن هذه السياراة قد قطعت خلال رحلتها عدد لا يصدق من الكيلومترات وهو 1342 كم فقط.

وبحسب المعلومات المتداولة عن هذه النسخة، فهي لم يسبق لها الترخيص من قبل إلا منذ وقت قريب، حيث تم تخزينها منذ عملية الشراء الاولى، لتخرج مرة ثانية بعدد كيلومترات بلغت 500 كم فقط، حتى أن وصلت إلى عدد الكيلومترات الحالية، ومن المفترض ان هذه السيارة تتمتع بالفعل بحالية جيدة سواء كانت من ناحية الصالون الداخلي ومقصورة القيادة، أو عبر الناحية الخاصة بالاجزاء الفنية.

 

 

ويذكر أن السيارة فيات 128 صاحبة هذا الموضوع تقدر قيمتها السعرية من قبل مالكها الحالي بقيمة تبلغ 100 الف جنيه مصري.

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