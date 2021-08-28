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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر ومواصفات فيات تيبو فيس لفت 2021 في مصر

فيات تيبو Face Lift
فيات تيبو Face Lift

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية فيات الإيطالية في مصر، طرح السيارة فيات تيبو Face Lift موديل 2021 بداية العام الجاري التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

 

وأوضح وكيل فيات في مصر، أن السيارة فيات تيبو Face Lift موديل 2021 ، تم طرح 6 فئات سعرية مختلفة منها داخل السوق المحلى المصري، بأبعاد خارجية فالطول يأتي بـ 4532 والعرض 1792 والارتفاع 1497 ، أما سعة الشنطة الخلفية فتأتى بـ 520 لترا.

وأكد وكيل فيات أن السيارة فيات تيبو Face Lift موديل 2021 ، تنتج قوة 95 حصان ، من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات مانيوال .

 

تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

بالإضافة الى محرك اخر متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك ، رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر .

وتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ويأتي الشكل الخارجي للسيارة فيات تيبو Face Lift موديل 2021 ، بجنوط 15 بوصة ومصابيح ضباب خلفية ، و للفئة الأعلى مصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة ، اما الفئة الأعلى فتأتى بجنوط 17 بوصة  ومرايات جانبية كهربائية .

 

اما المقصورة الداخلية للسيارة فيات تيبو Face Lift موديل 2021 ، بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء يدوي، و للفئة الأعلى ، وزجاج خلفي كهربائي وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة .

وتضم السيارة فيات تيبو Face Lift موديل 2021 ، عدد من وسائل الأمان والحماية أهمها ، الوسائد الهوائية للسائق، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ، و للفئة الأعلى وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية .

 

اما عن أسعار فيات تيبو Face Lift موديل 2021 :

- مانيوال / PACK1 2021 بسعر 197,900 جنيه.

- مانيوال / PACK2 2021 بسعر 212,900 جنيه.

- أوتوماتيك / PACK1 2021 بسعر 267,900 جنيه.

- أوتوماتيك / POP / هاتشباك 2021 بسعر 287,900 جنيه.

- أوتوماتيك / PACK2 2021 بسعر 309,900 جنيه.

- أوتوماتيك / هاتشباك 2021 بسعر 329,900 جنيه.

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