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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

16 سبتمبر.. رامى جمال يحيى حفلا غنائيا بالسعودية

صدى البلد

يستعد الفنان رامي جمال، لإحياء حفل ضخم في الشرقية بالسعودية يوم 16 سبتمبر من الشهر الجارى.


وكتب رامى جمال عبر حسابه بموقع انستجرام :"شكرا هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ علي إتاحة الفرصة الثانية للتواجد في بلدنا الغالي السعودية مع جمهور الشرقية المحترم شکرا علي مجهودكم في انتظار نغني سوا في يوم 16 القادم للجمهور الغالي يوم للذكري".

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وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، التى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

الفنان رامي جمال المستشار تركي آل الشيخ نجوم ريكوردز رامي جمال تركي آل الشيخ كنا ممكن نتفق

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