عصام شيحة: الجمهورية الجديدة حقوقية من الدرجة الأولى .. فيديو

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الجمهورية الجديدة حقوقية من الدرجة الأولى منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام البلاد.

وتابع شيحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تراعي كافة المعايير الدولية، وتعد نقلة نوعية كبيرة لحالة حقوق الإنسان في مصر.

وأشار إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت كافة الحقوق وعالجت الكثير من المشاكل واستجابة لتخفيض عدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية وإنشاء بدائل للحبس الاحتياطي الذى عكر صفو العلاقات بين الطرفين الدولة والمقبوض عليهم على ذمة قضايا.

ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تؤكد رغبة الدولة فى تحسين حالة حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها واحترام إرادة المصريين من خلال تفعيل مواد الدستور الجديد وفتح قنوات اتصال مع المجتمع المدني بهدف الحفاظ على كرامة المواطنين.

