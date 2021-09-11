تعرف على أعراض تضخم البروستاتا وطرق العلاج .. تفاصيل

الضعف الجنسي

قال الدكتور محمد هنداوي أستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة وأحد مؤسسي مركز "ذكورة كلينيك"، إن البروستاتا غدة ذكرية، توجد فقط لدى الرجال، وتبدأ في التضخم بداية من سن الأربعين فيما فوق، ولكن تبدأ الشكوى منها مع بلوغ سن الخمسين.



وأضاف محمد هنداوي، خلال لقاءه مع "ماري نعيم" مقدمة برنامج "أنا والطبيب" على قناة "صدى البلد 2" أن من أعراض مرض البروستاتا تكرار الدخول للمرحاض، وعدم التركيز في العمل، وقد يتطور المرض ويصل إلى التبول اللا إرادي.



وأكد أستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، أن مريض البروستاتا يكون لديه تدفق ضعيف للبول، ومع تطور الأمر قد يرتجع البول إلى الكلى مرة أخرى، فتسوء وظائف الكلى ومن ثم حدوث فشل كلوي.



من جانبه قال الدكتور ياسر بدران أستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة وأحد مؤسس مركز "ذكورة كلينك" أيضاً، أن مرض البروستاتا يحدث لـ50% من الرجال فوق سن الخمسين، ومن أهم أعراضها الاجتماعية التي قد يشتكي منها الرجال هو "الضعف الجنسي"، لذا يتم معالجتها بطريقة صحيحة إذا تم التشخيص الصحيح لها.