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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تعرف على مميزات الغوص مع سمكة القرش ..فيديو

سمك القرش
سمك القرش

قال جمال سامي أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس ، إن أسماك القرش "بتتكسف" لا تحب النشاط الغير عادي ولا تحب تواجد النشاط البشري في مكان تواجدهم ، مؤكدا أن اسماك القرش عند رؤية السباحين أو مراكب الصيد لا تهاجمهم .

وأضاف  جمال سامي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه "الحدث اليوم " ، أن جنوب أفريقيا بها سباحة تسمي الغوص مع القرش ، وهذا مفيد للجسم بسبب كمية الأدرينالين التي يفرزها الجسم ، مؤكدا أن سمكة القرش لا تأكل الأنسان ولها طعام آخر.

وأوضح جمال سامي ، أن سمكة القرش اذا التهمت أنسان يكون عن طريق الصدفة السيئة ، مؤكدا أن تواجد سمكة القرش في البحر طبيعي وهذا لان البحر هو موطنها الأساسي .

 


قرش برأس خنزير.. ظهور مخلوق مرعب في البحر المتوسط|صور

 


ترك مخلوق غريب عددا من البحارة في صدمة أثناء تجولهم على متن سفينة بحرية، عندما رأوا فجأة وحش مرعب يشبه سمكة القرش في مياه جزيرة إلبا الإيطالية.

 

لكن اكتشافهم أصبح أكثر غرابة بعد سحب المخلوق البحري الغريب من الماء في مرسى دارسينا ماديسيا بجزيرة إلبا الإيطالية، ليجدوا أنه يحمل وجه خنزير لكن بجسم سمكة قرش.

 

تم تحديده بعد ذلك على أنه سمك القرش الخشن الزاوي النادر للغاية، والذي يُعرف أحيانًا باسم القرش ذو وجه الخنزير.

 

وهو نوع من أسماك القرش المدرجة ضمن القائمة الحمراء للـ IUCN باعتبارها مهددة بالانقراض وتعيش في أعمق جزء من البحر المتوسط.

 

يعيش عادة سمك قرش الزاوي في عمق 700 متر أو 2300 قدم، تحت سطح الماء، مما يعني أنه نادرًا ما يكتشفه أو يراه البشر.

 

تركت الصور مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في صدمة بعد رؤية المخلوق البحري الغريب، الذي يحمل وجه خنزير وجسد قرش، حيث انتشرت الصور على نطاق واسع عبر الإنترنت.

 

 

 

 

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