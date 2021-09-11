لميس الحديدي: شكرًا يا ريس حديثك عن قانون الأحوال الشخصية طمأن الأوساط المصرية

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حديثه في الجلسات النقاشية التي شهدتها احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، خاصة في حديثه عن المرأة وحرية الاعتقاد، قائلة :"شكرا ياريس على هذا التصريح المهم الذي حمل شقين مهمين للغاية وهما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الذي أدى لحالة من القلق في الأوساط المصرية وأوساط المرأة عما سيخرج به مشروع القانون الجديد وما سيحمله في طياته، والرئيس اليوم طمأن الناس بوجه عام والمرأة بأن هذا القانون سيخرج بشكل متوازن خاصة فيما يخص مسألة توثيق الطلاق".

وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة :" ذكر الرئيس أنه لم يصطدم بالنقاش المفتوح بين المؤسسات الدينية في هذا الأمر ولكن كحق مدني وفقاً للقانون من حقه أن يضمن تلك المسألة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية".

وأكملت : " هذا يعني أن حديث الرئيس رسالة طمأنة بأن هذا القانون المنتظر لن يخرج إلا بشكل متوازن عبر تضمين هذه المسألة ضمن مشروع قانون يوثق الطلاق".