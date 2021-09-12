منى ذو الفقار: مصر تُلزم نفسها أمام العالم أجمع بتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

أكدت منى ذو الفقار، المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن أهمية الاسترتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر تكمن في مدى الاهتمام الرئاسي بها، متابعة أن الدولة تلزم نفسها أمام العالم أجمع بتنفيذ تلك الاستراتيجية، قائلة: إن ذلك هي القيمة الأولى والكبرى بأن مصر اختارت أن تلزم نفسها بهذه الاستراتيجية.

وأضافت منى ذو الفقار، المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الدولة ستضع خطط تنفيذيه تفصيلية في المستقبل لتنفيذ أهداف الاسترتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، موضحة أنها تضم حقوق مدنية وسياسية وثقافية هامة.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على وجود استرتيجيات متتالية لأن العمل في مجال حقوق الانسان عمل تراكمي ويحتاج إلى متابعة ولن ينتهي بمرور الــخمس سنوات، مؤكدة أنه ينبغي وجود صلاحيات وهيكل إداري وتنفيذي لإدارة تلك الاستراتيجية وتنفيذها من قبل اللجنة العليا لحقوق الانسان.