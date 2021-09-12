أخبار الأهلي| إصابة بيرسي تاو .. ورد فعل مجلس الإدارة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

شوبير : أنباء عن إصابة بيرسي تاو وغيابه عن الأهلي لمدة شهر



قال الإعلامى أحمد شوبير إن هناك أنباء عن إصابة بيرسي تاو لاعب النادى الأهلى في العضلة الضامة، واحتمال غيابه لمدة شهر .

خاص.. موقف الأهلي من فريق اليد بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

رفضت إدارة الأهلي فكرة إجراء أي تعديلات علي الجهاز الفني للفريق الأول لـ كرة اليد بالقلعة الحمراء رغم خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء أمس، والتي تأهل الأخير بسببها للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد الذي سيقام بالمملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

عمار حمدي مازحًا: هدور على طريقة لحل أزمة "الأكل قبل المباريات”

أكد عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه سيبحث عن حل لمواجهة رغبته الشديدة في تناول الوجبات قبل المباريات بساعتين.

الأهلي يحتفل باللقب التاسع والعاشر لدوري أبطال أفريقيا في التتش الثلاثاء





يقيم النادي الأهلي حفلاً بإستاد مختار التتش يوم الثلاثاء لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تتويجهم باللقب التاسع والعاشر بدوري أبطال أفريقيا

قادما من أورلاندو بايرتس.. كايلا سليمون محللاً للأداء بالأهلي بدلاً من ليوشا



أستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إختيار مواطنه كايلا سليمون ليكون محللاً للأداء في الموسم المقبل.

عمار حمدي يكشف تفاصيل حديث موسيماني.. والرسالة التي تلقاها من الشناوي.. فيديو





أبدى عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العائد من الإعارة، سعادته بالعودة من جديد للتواجد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا أنه لم يشترط أبدًا اللعب أساسيًّا، ولا يوجد من «يتشرَّط على الأهلي».