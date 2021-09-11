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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قادما من أورلاندو بايرتس.. كايلا سليمون محللاً للأداء بالأهلي بدلاً من ليوشا

صدى البلد

أستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إختيار مواطنه كايلا سليمون ليكون محللاً للأداء في الموسم المقبل.

وأنتهي موسمياني من إتفاقه مع سليمون ليكون محللاً للاداء خلفاً ليوشا الذي أنتهي تعاقده ورحل الي بلاده.

ومن المقرر أن ينهي سليمون إرتباطه مع اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنهاية الشهر الجاري ليتسلم عمله بالقلعة الحمراء نهاية الشهر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم في إطار البرنامج الموضوع للفريق خلال الفترة الحالية، استعدادًا لخوض مواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

من ناحيته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب الودية، مشيرًا إلى أن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية.

وكان عبد الحفيظ قد أعلن عن خوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام فريقي الاتصالات والمقاولون على الترتيب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

 

بيتسو موسيماني سليمون ليكون اورلاندو بايرتس النادي الأهلي السوبر المحلي

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