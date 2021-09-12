مندوبنا الدائم في الأمم المتحدة: استراتيجية مصر لحقوق الإنسان خارطة طريق

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد نقلة نوعية للأمام، ورسالة للداخل والخارج، تفيد بأن مصر تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن عدد الدول التي صاغت رؤية واستراتيجية في هذا الصدد لا يتجاوز ما يزيد عن ثلاثين دولة، موضحا أن المسمى يختلف من دولة لأخرى سواء خارطة طريق أو استراتيجية وطنية أو خطة عمل للارتقاء بحقوق الإنسان، والهدف الأسمى لتلك الاستراتيجية هو صياغة خارطة للمستقبل في مصر للارتقاء بهذه الحقوق".

وتابع: “من أجل أن نضع خارطة طريق ذاتية قولنا أين نحن وأين نريد أن نكون، ومن ثم قدمنا التقييم الذاتي”، لافتا إلي أن صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو خارطة طريق لما نريده لأنفسنا كمصريين في حقوق الإنسان".



وأكد جمال الدين، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مرت بمراحل مختلفة ودراسات ومنهج علمى ومشاركة متخصصين.