مصر و3 دول.. تفاصيل إحياء مشروع خط الغاز العربي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاتفاق الرباعي الذي جرى الأربعاء الماضي بين الأردن وسوريا ولبنان ومصر بشأن إعادة إحياء خط الغاز العربي وتصدير الغاز للبنان كان الهدف الرئيسي منه دعم أشقائنا في لبنان لتجاوز محنته وعثرته وذلك بتكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجاز ذلك في أسرع وقت .

أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أن الاجتماعات التي جرت على مستوى وزراء الطاقة والبترول للدول الأربع كانت مراجعة للحسابات لكافة الأطراف كون الغاز سيمر عبر الأردن وسوريا ومن ثم كافة الأطراف..

وأشار إلي أن المشروع كان متوقفاً منذ عام 2011 بسبب المراجعات الفنية للمنشآت الناقلة وغيرها من الجوانب المختلفة.

وتابع: "بعض البنود كانت تحتاج لمراجعات بسبب مرور عشر سنوات والعقد موجود بالفعل ولن نخترع العجلة من جديد فالأساس موجود ولكن ما سيحدث مراجعة الشؤون المتعلقة بالفنيات والتأكد من جاهزية الخط والعقود لإعادة الضخ"، متوقعاً أن يبدأ عملية التصدير في أقرب وقت .

وحول الإجراءات المتخذة في محطة خط الغاز العربي العابرة عبر سوريا وحاجتها لرفع العقوبات الأمريكية، قال الملا: “بالفعل هناك تفاهمات جرت بهذا الشأن وابلغ بها الرئيس اللبناني عون، وهذا الشق هو جزء من الإجراءات الجاري التوافق عليها حالياً”.