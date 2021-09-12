حسين الشحات يقضي إجازة الصيف في حمام السباحة .. صور

شارك حسين الشحات لاعب النادى الاهلى متابعيه بـ صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حسين الشحات “ End of vacation ”.

و أشاد حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي باللاعب المغربي أشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك.

قال حسين الشحات لاعب النادى الأهلي فى تصريحات تليفزيونية: "المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك يمتعني فى أدائه وطريقة اللعب الخاصة به داخل المستطيل الأخضر، لاسيما وأنه لاعب يملك امكانيات مميزة للغاية".

بنشرقي لاعب كبير

وشدد حسين الشحات على أنه يحب أشرف بنشرقي، فهو لاعب كبير ولعب أمامه عندما كان في العين الإماراتي وهو في الهلال السعودي منوها إلى أنه يفضل طريقة لعبه كثيرا.

وأضاف حسين الشحات: "غرفة الملابس هى سبب نجاح فريق الأهلي في الفترة الأخيرة وهناك بعض اللاعبين الذين كانوا معي في مصر المقاصة قريبين لي للغاية وداخل الملعب أملك أنا وأفشة تفاهما كبيرا ودائما أمزح معه عندما ينجح فى تمرير الكرة بين أقدام المنافسين وهو لاعب كبير ويملك إمكانيات تمنحنا الأفضلية داخل الملعب.