لأول مرة.. انطلاق مبادرة المترجم الناشئ لطلاب المعاهد الأزهرية

أعلنت إدارة التعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية، عن مسابقة المترجم الناشيء (الموسم الأول – دورة ابن المقفع)، المتضمنة تنمية ملكة الترجمة لدى طلاب و طالبات المرحلة الثانوية بالمعاهد الأزهرية.

وتستهدف المبادرة (طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية والخاصة).



ويستمر التقديم بالإدارات التعليمية حتي يوم 16 / 10 المقبل على أن تُعقد التصفية الأولى بالإدارات التعليمية في الفترة من 19 / 10 إلى 21 / 10 / 2021، والتصفية الثانية بديوان عام منطقة القاهرة الأزهرية في الفترة من 24 / 10 إلي 26 / 10 / 2021، وسيتم إبلاغ كل إدارة بميعاد التصفية لاحقا.



وتنفذ المسابقة تحت إشراف الأستاذ/ محمد أكرم الوكيل الثقافي بالمنطقة ومدير رعاية الطلاب الأستاذة وفاء إبراهيم، ومنسق المبادرة الأستاذة إيمان يوسف بكير بإدارة التعليم الثانوي بالمنطقة.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور حسن خليل حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية.