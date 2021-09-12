ست الكل .. خالد سليم يخطف الأنظار بصحبة صفية العمري

نشر الفنان خالد سليم ، صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر خالد سليم ، مع الفنانة صفية العمري، وعلق قائلًا: “ ست الكل حبيبة قلوبنا كلنا” .

ويشارك خالد سليم في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم ، بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم نسرين طافش محمد عز ، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، إخراج مرقس عادل.