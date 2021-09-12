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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. روجينا من أحدث ظهور بفستان أنيق ومكياج جذاب

صدى البلد

نشرت الفنانة روجينا، فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت روجينا في الفيديو بفستان أنيق، وتفاعل عدد من محبي الفنانة روجينا مع هذا الفيديو بسبب رشاقتها الملفتة.

 

وشارك روجينا في بطولة بنت السلطان، عدد كبير من النجوم أبرزهم “باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

 

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.

 

وشاركت روجينا في مسلسل "اسود فاتح" وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.

 

شارك في بطولة المسلسل شريف سلامة ، وروجينا ، ومعتصم النهار، وعمر السعيد ، وفراس سعيد ، ورانيا منصور ، وحسام الجندي ، وحنان سليمان ، ونانسي صلاح ، وناصر سيف ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

 

أول ظهور لـ روجينا على الشاشة كان من خلال مسلسل العائلة في عام 1994، وفي عام 1997 اختارها المخرج يوسف شاهين للمشاركة في فيلم "المصير" بعد ذلك توقفت عن التمثيل فترة طويلة بسبب تعرضها لحادث في وجهها، ثم عادت مرة أخرى لتستكمل رحلتها في عالم التمثيل.

رمضان بيومي فؤاد محمد رمضان أحمد مجدى احمد داش محمود حجازي روجينا كريم العدل محمد سامى

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