التعليم السعودية تبدأ في احتساب غير المحصنين "غائبين" عن الدراسة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن بدء احتساب الطلاب والطالبات غير المحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "غائبين"، ويأتي ذلك بعد مرور أسبوعين على بداية العام الدراسي.

ووفقًا لوسائل الإعلام السعودية، حثت وزارة التعليم، أمس السبت، جميع الطلاب والطالبات غير المحصنين على ضرورة استكمال جرعتي لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متوفرة في 587 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.

وأكد المتحدث باسم التعليم العام، أن "الوزارة حرصا منها على انتظام العملية التعليمية، كانت قد قررت تأجيل احتساب الغياب خلال الأسبوعين الأولين من العام الدراسي لطلاب الجامعات والتدريب المهني والتقني وطلبة المدارس الذين وصلت أعمارهم (12) عاماً فأكثر الذين لم يتلقوا التحصين الكامل، وذلك حرصا منها على سلامة الطلبة والطالبات وأسرهم من مخاطر نقل العدوى".

وشهدت المدارس عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12-18 عامًا) إلى مقاعد الدراسة حضوريًا في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي.

وكانت وزارة التعليم، كانت قد منحت الطلاب غير المحصنين بجرعتين مهلة لمدة أسبوعين دون احتسابهم غائبين عن الدراسة، بعدما قصرت دخول المنشآت التعليمية على من أخذوا جرعتين.

وفي أغسطس الماضي، كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهري، آلية بداية العام الدراسي الجديد، موضحة أن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية سيكون عامهم الدراسي حضوريا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما طلبة المرحلة الابتدائية ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة "مدرستي".

وقالت المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية إن طلبة رياض الأطفال سيبدؤون من خلال منصة "روضتي"، حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية بنسبة 70%، أو حتى تاريخ 30 أكتوبر من العام الحالي، أيهما يسبق أولا.