عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التعليم السعودية تبدأ في احتساب غير المحصنين "غائبين" عن الدراسة

التعليم السعودية
التعليم السعودية تبدأ احتساب غير المحصنين غائبين عن الدراسة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن بدء احتساب الطلاب والطالبات غير المحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "غائبين"، ويأتي ذلك بعد مرور أسبوعين على بداية العام الدراسي.

ووفقًا لوسائل الإعلام السعودية، حثت وزارة التعليم، أمس السبت، جميع الطلاب والطالبات غير المحصنين على ضرورة استكمال جرعتي لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مواعيد الحصول على اللقاح متوفرة في 587 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.

وأكد المتحدث باسم التعليم العام، أن "الوزارة حرصا منها على انتظام العملية التعليمية، كانت قد قررت تأجيل احتساب الغياب خلال الأسبوعين الأولين من العام الدراسي لطلاب الجامعات والتدريب المهني والتقني وطلبة المدارس الذين وصلت أعمارهم (12) عاماً فأكثر الذين لم يتلقوا التحصين الكامل، وذلك حرصا منها على سلامة الطلبة والطالبات وأسرهم من مخاطر نقل العدوى".

وشهدت المدارس عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12-18 عامًا) إلى مقاعد الدراسة حضوريًا في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي.

وكانت وزارة التعليم، كانت قد منحت الطلاب غير المحصنين بجرعتين مهلة لمدة أسبوعين دون احتسابهم غائبين عن الدراسة،  بعدما قصرت دخول المنشآت التعليمية على من أخذوا جرعتين.

وفي أغسطس الماضي، كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهري، آلية بداية العام الدراسي الجديد، موضحة أن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية سيكون عامهم الدراسي حضوريا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما طلبة المرحلة الابتدائية ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة "مدرستي".

وقالت المتحدث باسم وزارة التعليم السعودية إن طلبة رياض الأطفال سيبدؤون من خلال منصة "روضتي"، حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية بنسبة 70%، أو حتى تاريخ 30 أكتوبر من العام الحالي، أيهما يسبق أولا.

السعودية المملكة العربية السعودية اخبار العالم التعليم في السعودية كورونا في السعودية بداية الدراسة في السعودية

ترشيحاتنا

النمسا تشيد بدور السعودية في المنطقة وتدعو إيران للعودة لمفاوضات فيينا النووية

وزيرة التجارة تتوجه إلى الإمارات لمتابعة استعدادات الجناح المصرى المشارك بإكسبو دبى

جامعة الأزهر: تخصيص مليون و300 ألف جنيه لتجهيز صالات كلية التربية الرياضية

رغم حظر التدخين.. سبب وجود مطفأة السجائر على الطائرات حتى الآن

بعد 20 عاما.. كيف غيرت هجمات 11 سبتمبر منطقة الشرق الأوسط؟

التعليم السعودية تبدأ في احتساب غير المحصنين "غائبين" عن الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان .. بهذه الشروط

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة.. الأسبوع المقبل

زحام على أرصفة محطات مترو "المرج - حلوان" بسبب عطل بمحطة السيدة زينب

بتهمة تعذيب الطيور|رواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاسبة مصطفى شعبان قانونيا

السعودية.. التفاصيل الكاملة لضبط رئيس بلدية متلبسا بأموال مشبوهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة تعتذر وتحقق.. عائلة مسلمة تضطر لإزالة دماء ابنهم عن الطريق في إنجلترا|صور

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

فيديو

فيديوجراف| ابني مات.. والد طفل ملاهي أسوان يفجر مفاجأة.. والنيابة تفتح التحقيق

فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

فيديو جراف.. الإكثار من تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ