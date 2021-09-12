10 صور ترصد أجواء أول يوم دراسة بالمدارس الرسمية الدولية

انطلق اليوم العام الدراسى الجديد 2021/2022، بالمدارس الرسمية الدولية وسط إجراءات احترازية ووقائية.

ويبلغ عدد المدارس الرسمية الدولية، 16 مدرسة موزعين على المحافظات التالية: محافظة القاهرة "زهراء مدينة نصر، مصطفي النحاس، الشروق، العاصمة الإدارية (لم تبدأ بها الدراسة بعد)"، وفي محافظة الجيزة (أكتوبر 1، أكتوبر 2، أكتوبر 3)، وفي محافظة القليوبية (العبور).

وفي محافظة الشرقية (العاشر من رمضان)، وفي محافظة الغربية (طنطا) ، وفي محافظة الدقهلية (المنصورة)، وفي محافظة بورسعيد (بورسعيد 1، بورسعيد 2)، وفي محافظة الإسكندرية (المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية)، والمدرسة الرسمية الدولية بمحافظة كفر الشيخ، والمدرسة الرسمية الدولية بمحافظة دمياط.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد، صورا ترصد أجواء أول أيام الدراسة في المدارس الرسمية الدولية…

وبدأت الدراسة رسميا اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 ، في جميع المدارس الدولية الموجودة في مصر ، ليكون اليوم هو أول ايام العام الدراسي 2021 / 2022 في هذه المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن المدارس ملزمة بـ اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم ، بشأن موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية ، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "اونلاين".

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه تم تحديد موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية المذكور ، حرصا من وزارة التربية والتعليم على حسن سير العملية التعليمية وتنظيم العمل بكافة المدارس الخاضعة لاشرافها وتحقيقا للانضباط الواجب في هذا الشأن



وأضافت: ستراعى المواعيد والضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم ، حيث انه يجب على كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بموعد وضوابط بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية.

موعد بدء العام الدراسي 2022 في المدارس الحكومية

ويبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

ويبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما .

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.

مواعيد امتحانات العام الدراسي الجديد

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول السبت 15 يناير 2022

و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني ضمن ايام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر

موعد اجازة نصف العام الدراسي الجديد

تكون اجازة نصف العام اسبوعان تبدا من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022 ، ويخصص الاسبوع الاخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية

قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون موعد بداية الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات يوم 9 اكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم ، أن يكون موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية في العام الدراسي 2021 / 2022 يوم 12 سبتمبر 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ملزمة بـ اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية ، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا او من خلال منصات التعليم الرقمية او نظام التعلم عن بعد "اونلاين"

وقالت وزير التربية والتعليم ، لقد تم تحديد موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية المذكور ، حرصا من وزارة التربية والتعليم على حسن سير العملية التعليمية وتنظيم العمل بكافة المدارس الخاضعة لاشرافها وتحقيقا للانضباط الواجب في هذا الشأن.

وقالت وزارة التربية والتعليم : ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بموعد وضوابط بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية.

مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد

من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي : 305 جنيهات

من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي : 205 جنيه

مصروفات المدارس الحكومية لطلاب أولى ثانوي عام : 520 جنيه

مصروفات المدارس الحكومية من 2 ثانوي حتى 3 ثانوي : 505 جنيهات

الصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 220 جنيه

مصروفات المدراس لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 205 جنيهات.

الفئات المعفاة من مصروفات المدارس في العام الدراسي الجديد

وتقرر رسميا أن يعفى من المصروفات كل من :

- أبناء شهداء ثورة يناير

-أبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات ومعاش التضامن الاجتماعي

-الطلاب يتامى الاب

-الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

-أبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة

-أبناء المكفوفين

-ذوي الاحتياجات الخاصة

-أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة

-أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بدون دخل ثابت

-أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رمادة

-طلاب مدارس شمال سيناء

-طلاب مدارس التربية الخاصة

-طلاب مدارس الفصل الواحد

-طلاب مدارس التعليم المجتمعي

-المدارس الصديقة للفتيات

-المدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة

-المتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس

تخفيض 50% من مصروفات المدارس لابناء العاملين بالتربية والتعليم في العام الدراسي الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.