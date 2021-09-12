كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

ما زال الحزن والألم يسود قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، لرحيل فقيدها المهندس أحمد عاطف الشربيني الذي اختفى في ظروف غامضة لمدة 10 أيام دون سبب، حيث أكدت زوجته دعاء أن الفقيد اتصل بها قبل اختفائه بوقت قصير وقال لها إنه ذاهب لتصفية حساب مادى بينه وبين أشخاص وإحضار مبلغ الولادة ليسدده للمستشفى، واتصل بها قبل اختفائه بنصف ساعة وقال لها إن السياره تعطلت وكانت هذه أخر مكالمه بينها.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت زوجته رسالة له، قائلة: "ارجع يا أحمد، مش هولد طفلك التاني إلا وانت موجود"، ولكن حالتها تدهورت، ووضعت الطفل الثاني سليم، حيث لتحقيق رغبة زوجها بتسمية طفله الذي لم يراه ورحل في ظروف غامضة، وعثر على جثته غارقة بنهر النيل أسفل كوبري جامعة المنصورة، وتم تشييع جثمان الشاب الفقيد في موكب جنائزي مهيب من أهالي القرية.



شارك الآلاف من أهالى قرية ميت عنتر والقرى المجاورة أمس السبت في تشييع جثمان فقيد الشباب وخيرة أبناءها المهندس أحمد عاطف واتشحت القرية بالسوادـ وشيعوا جثمانه فى مشهد جنائزي مهيب.

فيما تمكنت مباحث الدقهلية، من العثور على جثة المهندس المختفي منذ عدة أيام غارقا داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري جامعة المنصورة، وتم انتشال الجثمان.

انتقل ضباط المباحث والنيابة إلى مكان العثور على الجثة وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، والانتقال للمعاينة، وتفريغ الكاميرات بالمنطقة.

وورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية من مركز طلخا يفيد بالعثور على جثة داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري الجامعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “أحمد عاطف المهندس المتغيب منذ ١٠ ايام، وتم نقله إلى مشرحة المستشفي الدولي، و تم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.