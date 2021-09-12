محافظ المنوفية: تقديم الدعم اللوجستي للتوسع في مراكز لقاح كورونا لتطعيم المعلمين

أكد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للتوسع في مراكز اللقاح لتطعيم جميع الفئات المستهدفة ، مشدداً بضرورة التنسيق الكامل لسرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بقطاعي التربية والتعليم والجامعات باعتبارهم ذات أولوية أولى قبل بدء العام الدراسي الجديد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، بحضور أعضاء اللجنة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ، ووكيل المديرية لشئون الشباب بالمحافظة.



في بداية الإجتماع ، أكد محافظ المنوفية على أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكافة فئات المجتمع حفاظا على الصحة العامة وحمايتهم من الإصابة بالفيروس ، مؤكداً على ضرورة عرض الموقف الحالي لجائحة كورونا وموقف التطعيمات بشكل دوري للوقوف على مدى توافر التطعيمات اللازمة للمواطنين وضمان وصول اللقاح للمستهدفين بكافة القطاعات الحيوية بالمحافظة.



وخلال الاجتماع ، استعرض وكيل وزارة الصحة آخر مستجدات تطعيمات لقاح كورونا ، مشيرا إلى أن كافة مراكز اللقاح بنطاق المحافظة تعمل على قدم وساق لاستقبال المواطنين ، مؤكدا على استمرار تواصل المديرية مع وزارة الصحة لزيادة منافذ تلقى اللقاح وتوفير الطعوم اللازمة.

ووجه المحافظ برفع جاهزية الأطقم الطبية والقوافل المتحركة لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه للوصول لأكبر قدر من المستهدفين والمتابعة الدورية والمستمرة لكافة مراكز اللقاح.



كما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الشباب والرياضة بعرض موقف تفصيلي نهائي لمراكز الشباب المشاركة في تلقى اللقاح بها من حيث توفير مكان مؤهل ذات إمكانيات إدارية وخطوط سير للدخول والخروج ودورات مياه واستراحات انتظار وثلاجات لحفظ الطعوم ، فضلا عن تشكيل فريق عمل داخل مراكز الشباب على أن يكون تحت إشراف مباشر للمديرية يتكون من مدير مسئول واحتياطي له وطواقم للتنظيم والأمن ، وذلك لتسهيل تلقى المواطنين للقاح والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة لتقديم الدعم اللوجستي اللازم للخروج بشكل لائق ومنظم وتطعيم أكبر عدد ممكن.



وفى نهاية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية على عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء القادم ، لعرض الموقف النهائي لآخر الاستعدادات وموقف التطعيمات ، ومراكز اللقاح وكذا تكثيف الدعاية والتوعية بأهمية التطعيم.