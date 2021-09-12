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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بأتيليه القاهرة

جمعية الأطرش تحتفل بذكرى وفاة حسن البارودي.. السبت

صدى البلد

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكري رحيل الفنان القدير حسن البارودي، بالتعاون مع أتيليه القاهرة بإشراف أحمد الجنانينى رئيس مجلس إدارة الأتيليه، فى السابعة من مساء السبت المقبل، بمقر أتيليه القاهرة بوسط البلد ( 2 شارع كريم الدولة) .

وتكرم الجمعية اسم الفنان حسن البارودى، ويتسلم التكريم نجله الدكتور أشرف حسن البارودي، بحضور ضيوف الاحتفال سيف عبد الرحمن، وقيس عبد الفتاح، ويتحدث كل منهما عن الفنان حسن البارودي وذكرياتهما معه أثناء تصوير أعمال فنية مشتركة .

كما يتضمن الاحتفال باقة من الفقرات الغنائية لأشهر أغانى وألحان الموسيقار فريد الأطرش يتغنى بها كل من مطربة الأوبرا أسرار الجمال والمطرب محمد وحيد والمطربة دنيا أحمد والمطرب محمد وهبي والمطرب وئام الطحان، وفقرات موسيقية مع عازف الأورج الفنان الكبير محمود فرج، وعازف الأوكورديون فاروق سلامة، ويلقى الشاعر محمد عبد المنعم والشاعرة مني عيسى أحدث قصائدهم .

من أشهر أعمال الفنان حسن البارودى السينمائية فيلم " الزوجة الثانية، الطريق، أمير الدهاء، باب الحديد، أولاد الشوارع، حسن ونعيمة، الشيماء، هجرة الرسول، الحرام، درب  المهابيل"، وشارك فى أكثر من ٢٠٠ مسرحية بداية من عام ١٩٢٠ حتى وفاته، أشهرها "سكة السلامة، السبنسة، القضية، كوبرى الناموس، بداية ونهاية، كدابين الزفة، بير السلم، زيارة السيدة العجوز" .

ذكرى رحيل احتفال الفنان عادل السيد فريد الاطرش حسن البارودى

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