عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الأب الذي يكتب الميراث لأولاده الذكور دون الإناث

حكم الأب الذي يكتب
حكم الأب الذي يكتب الميراث لأولاده الذكور دون الإناث

ما حكم الأب الذي يكتب الميراث لأولاده الذكور دون الإناث؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

 

وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: أشهد عليه غيري إني لا أشهد على ظلم، فالأب الذى كتب الميراث لاولاده الذكور دون الإناث تصرفه صحيح لكنه ظالم.


وأشار الى أنه جاء عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا"؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأرجعه"، وفي روية: قال: أريد أن تشهد على هذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أَكُلَّ أبنائك أعطيتهم مثل ذلك"؟ قال: لا، قال: "أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور".

 

وأوضح علي جمعة خلال برنامج "من مصر " المذاع على CBC، إنه في حالة لو تنازل الإخوة الذكور عن هذا الذى كتب لهم وأعطوه للبنات سيخفف وزر ظلم الأب ولن يلغيه.

فعل يجعلك مستجاب الدعوة.. علي جمعة يوضحه

كيف يكفر الإنسان عن ذنوبه فى الدنيا كالكذب والنميمة؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة: يجوز للأب كتابة أملاكه كلها لبناته قبل الوفاة 

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.

وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.

وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.

 

فلسفة حقَّ المرأة في الميراث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أسأل عن التفرقة بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

وتابعت: أما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.

وأوضحت، أن نص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.

الميراث علي جمعة حق المرأة في الميراث فلسفة حق المرأة في الميراث حكم الأب الذي يكتب الميراث لأولاده الذكور دون الإناث

موضوعات متعلقة

علي جمعة: الختان عمل جراحي خلت أحكام الشريعة الإسلاميّة من حكم يوجبه ولا يتم بغير قصد العلاج

هل أتحمل أي ذنب إذا لم أسامح عمي الذي ظلمني في الميراث؟

حكم الوضوء أو الاغتسال وطلاء الأظافر على اليد

متى يكون الدعاء فى الصلاة قبل التسليم أم بعده؟.. الإفتاء تجيب

فعل يجعلك مستجاب الدعوة.. علي جمعة يوضحه

هل الطعام والمشروبات في منزل المتوفى يحسب من الميراث؟ الإفتاء تجيب

حكم الزوج الذي يفضح زوجته؟ الإفتاء توضح

آيات حرق الجن العاشق للرجال والنساء

ترشيحاتنا

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة حول عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

أتلتيكو يقتنص فوزا قاتلا من إسبانيول ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

رضا لاغة يكشف عن سيناريوهين للحياة السياسية في تونس بعد 25 يوليو

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

الأزهر : رسول الله جعل تعليم الكتابة مقابلا لحرية أسرى بدر

تأجيل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتى 20 سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

بشرى سارة .. 5 حالات لزيادة قيمة المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بلاغ للنائب العام.. "فيديو البشكير" يعرض الراقصة فيفي عبده للحبس والغرامة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية لكرة السلة

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالة الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلب أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

بكعكة جوز الهند.. عريس يكشف مخطط والدته لقتل عروسه خلال حفل الزفاف

إشادة أمريكية بقدرة الجيش المصري في تنظيم تدريبات النجم الساطع 2021

فيديو

3 أيام وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف..ارجع ولادك مشبعوش منك.. العثور على جثة شاب بالدقهلية في ظروف غامضة

إشادة أمريكية بقدرة الجيش المصري في تنظيم تدريبات النجم الساطع 2021

فيديوجراف| ابني مات.. والد طفل ملاهي أسوان يفجر مفاجأة.. والنيابة تفتح التحقيق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ