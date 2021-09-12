غدا.. النطق بالحكم على 74 إخوانيا في قضية شغب سمالوط بالمنيا

حددت محكمة جنايات المنيا جلسة غدا الاثنين 13 سبتمبر للنطق بالحكم، في قضية إعادة محاكمة 74 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية في أحداث حريق مركز شرطة سمالوط عقب فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013 سبق معاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما والمؤبد.

وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين أحمد الفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر على حسن، جلسة غدا الاثنين للنطق بالحكم، عقب استكمال جلسات المحاكمة، وسماع أقوال شهود الإثبات والنفي، والمرافعات.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا أصدرت حكما عام 2016 بمعاقبة 119 متهما بأحكام تتراوح ما بين 15 سنة إلى المؤبد، وعقب القبض على المتهمين قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم طبقاً للقانون.