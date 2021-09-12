مدير مركز الأعصاب بعين شمس: إفتتاح 25 عيادة بالتأمين الصحي للكشف علي مرضي الضمور

قالت الدكتورة ناجية علي فهمي رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس، إن واحد من كل 50 من زواج الأقارب يحدث لهم أمراض وراثية ومنها الضمور العضلي.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تم حقن 23 حالة ضمور عضلات بالعلاج الجيني خلال شهر أغسطس".

وأكدت الدكتورة ناجية رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس،:"من المقرر إفتتاح 25 عيادة بالتأمين الصحي للكشف علي مرضي الضمور".

وأشارت إلى أنه حتى الآن أصبح هناك 3 مراكز لعلاج مرضى الضمور العضلى، وهم: مركز فى مستشفى عين شمس التخصصى، ومركز بمعهد ناصر ومركز فى مستشفى الجلاء العسكرى.