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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 16 شخصا

تحطم طائرة ركاب روسية
تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 16 شخصا

أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا، اليوم الأحد، تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 16 شخصا في مقاطعة إيركوتسك بمنطقة سيبيريا.

وقالت الوزارة إن الطائرة من طراز "L-410" التي كان على متنها 14 راكبا وطاقم مؤلف من شخصين نفذت هبوطا حادا في منطقة غابية على بعد 4 كيلومترات عن بلدة كازاتشينسكويه.

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث.

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وأضافت مصادر أمنية  أن الحادث وقع خلال تنفيذ الطائرة رحلة من مدينة إيركوتسك إلى كازاتشينسكويه في روسيا.

وبحسب التقديرات الأولية،  اشتعلت النار في الطائرة المنكوبة عند محاولتها تنفيذ عملية الهبوط في المطار المحلي.

فيما تمكن عدد من ركاب الطائرة من مغادرتها بعد تحطمها، بينما لا يزال 11 آخرين عالقين داخلها.

ولم تعلن السلطات الروسية سقوط ضحايا جراء تحطم الطائرة، لكن الوزارة أكدت إصابة عدد من الركاب بجروح.

طائرة روسيا طائرة روسية سيبيريا حوادث

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