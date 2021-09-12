بيشتغل من 34 سنة.. المترو يكشف تفاصيل تعطل الخط الأول

كشف محمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، تفاصيل العطل الفني بالخط الأول بمحطات سعد زغلول والسيدة زينب والملك الصالح ومارجرجس والزهراء بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وأوضح عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الخط الأول لمترو الأنفاق يعمل منذ 34 عاما ويتم تطويره الآن، وما حدث هو عطل فني وارد حدوثه".

وأردف:" العطل الفني حدث في الشبكة الكهربائية للمترو، مضيفا:" حاولنا حل أزمة تعطل المترو من خلال الدفع بأتوبيسات هيئة النقل العام لمواجهة الزحام".

وأضاف:" نجحنا في حل المشكلة سريعا وعادت حركة المترو في التاسعة صباحا وتم الدفع بالعديد من العربات لتقليل الزحام، مردفا:" سمحنا بإعادة التذاكر لبعض الركاب لتقليل التكدس".

وأشار إلي أن زمن التقاطر في الخط الأول 4 دقائق في غير وقت الذروة وفي وقت الذروة 3 دقائق.