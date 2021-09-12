20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا.. موعد التقديم والشروط

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فتح باب التقديم لعدد 20 فني إلكترونيات للراغبين في العمل بألمانيا.

يأتي في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد.

كما يأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في الخمس تخصصات التالية:

1. فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل

2 . فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة

3 . فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي

4 . فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء

5 . مُركب الأنظمة الكهربائية

وأوضحت أن الحصول على مزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص يتطلب زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/CompetencyProfilesElecTech

كما يمكن للراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة: https://bit.ly/ApplicationFormElectronicsTechnicians

وإرسالها إلى [email protected] بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.

يذكر أن كل التفاصيل عن معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة في الاستمارة المرفقة في الرابط أعلاه، كما سيتم تناول أي أسئلة تفصيلية أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط.

وأكدت وزارة الهجرة أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وسيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.