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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية، والتي تضمنها  القرار رقم 704 لسنة 2021 بتكليف :هاني رجب عبد الرحمن عبد الحافظ"رئيس مركز ومدينة ببا "للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة بني سويف، وتكليف : مدحت صلاح محمد "نائب رئيس مركز ومدينة ببا " للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا

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كما أصدر المحافظ القرار رقم 705 لسنة 2021 بتكليف :حمادة راضي فهمي"نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى " للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن

ووجه محافظ بني سويف مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة "أ .أحمد مرسي "باتخاذ ما يلزم  لسريان هذه القرارات اعتبارا من تاريخ صدورها ولحين صدور تعليمات أخرى ، و أن يلغى كل قرار يخالف ذلك ،مشيرا إلى أن القرارات جاءت بعد الإطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون الخدمية المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

بني سويف محافظ بني سويف مدينة بني سويف الموارد البشرية محمد هاني الوحده المحلية مدينة الواسطى

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