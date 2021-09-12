لجنة البت توافق علي تقنين عدد من ملفات الأراضي الأميرية والزراعية بالسويس

عقدت لجنة البت بمحافظة السويس اجتماعها الـ 14 اليوم برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لاستعراض عدد من ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم طبقا لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضى واسترداد حق الشعب.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد، واللواء حسام توفيق مساعد مدير الامن والمستشار محمود جمال الدين مفوض الدولة بمحافظة السويس والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين، وذلك للبت فى تقنين عدد من ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم سواء الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة الاميرية.

وفي بداية الاجتماع عرض المهندس أحمد شعبان رئيس لجنة المعاينة عدد من الملفات المتقدمة للتصالح وراي لجنة المعاينات والتثمين بشأنها.

وأكد محافظ السويس، على اهمية التسهيل والتيسير علي المواطنين اصحاب الملفات لتقنين الأوضاع، مشددا علي اهمية استرداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون

وكلف المحافظ المهندسة سيدة إسماعيل رئيس لجنة التثمين باعادة دراسة عدد من الملفات وتحديد الاسعار حسب الموقع والمساحة وسعرالمنطقة بما ييسر علي المواطنين تمليك الاراضي.

كما أكد اللواء عبد المجيد صقر علي رؤساء اللجان الالتزام بالاشتراطات البنائية الحديثة في اجراءات المعاينة وتوافرشرط الاستقرار في السكن للمتقدمين لتقنين أوضاعهم.

من ناحية أخري قدمت هدي خيامي رئيس لجنة التظلمات تقريرعن التظلمات التي قدمها بعض المواطنين للتظلم على سعر المتر والمساحة لعدد من الملفات، بالإضافة إلى تظلم عدد أخر من أصحاب الملفات لاعادة المعاينة مرة.

وفي النهاية وافقت الجنة البت علي عدد من الملفات للمتقدمين ، وكلف المحافظ ادارة الاملاك ولجنة التقنين بسرعة انهاء الاجراءات لاستخراج لإصدار عقود التمليك من اجل استقرار المواطنين.

حضرالاجتماع كلا من ممثلي القوات المسلحة ومديري إدارات التخطيط العمرانى والأملاك والشئون القانونية وجهازحماية أملاك الدولة والمديرية المالية ومركز المعلومات والمكتب الفني وهيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية وخدمة المواطنين .