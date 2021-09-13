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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السيارة جيب رينيجيد 2022 العالمية تظهر بتمويهات تجسسية .. صور

جيب رينيجيد 2022
جيب رينيجيد 2022 العالمية تظهر بتمويهات تجسسية

تعتبر السيارة جيب رينيجيد واحدة من اصغر الاصدارات التي تحمل علامة الصانع الامريكي العريق، حيث تنفرد باطلالة خارجية تختلف عن باقى إصدارات جيب الشهيرة، ويبدو أن العدسات التجسسية استطاعت ان ترصد صورًا للنسخة جيب رينيجيد موديل 2022 ولكن مع الكثير من التمويهات الخارجية.

جيب رينيجيد 2022 العالمية تظهر بتمويهات تجسسية

ظهرت السيارة جيب رينيجيد للمرة الاولى في عام 2015 ثم تمتعت ببعض اللمسات في العام 2018، ويبدو أن الاطلالة المموهة للنسخة رينيجيد 2022 سوف تحمل الكثير من المفاجأت على الرغم انها مازالت لم يكشف عنها النقاب حتى الان، ظهرت المصابيح الامامية بتصميم دائري، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء مع لمسات فضية.

بينما ترتكز السيارة على عجلاتها الرياضية القياسية، و التي دعمت بجنط معدني اقرب إلى تصميم الدرع الحربي، بالاضافة إلى الاقطاب الثنائية و التي تقع على جانبي السقف، مع المفهوم الرباعي الابواب، و دعامات جانبية بارزة بعض الشيء، واقواس شبه دائرية اعلى منطقة العجلات، و سبيلر خلفي بارز، مع المصابيح الخلفية الرباعية.

ومن المتوقع أن تستبدل السيارة بمحرك 1300 سي سي، مقترن بشاحن توربيني، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 185 حصانا، بدلأ من المحرك صاحب الـ 1800 سي سي، كما تشير بعض التوقعات حول اعتماد هذه النسخة على ناقل حركة يدوي يرسل القوة إلى منظومة العجلات الامامية تتكون من 6 سرعات.

وبالطبع سوف تتمتع جيب رينيجيد 2022 بالعديد من التجهيزات الخاصة بوسائل الحماية و الامان، مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و EBD، و انطمة المكابح عالية التجهيز، مع وسائل الرفاهية الخاصة بـ شاشة عرض الوسائط المتعددة و الخرائط، إلى جانب الانظمة المتنوعة الخاصة بدعم قائد المركبة و المساعدة على تحديات الطريق.

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