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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عقبة: 10 دول في العالم تحصل على 90% من اللقاحات المتاحة.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك 10 دول في العالم تحصل على 90% من اللقاحات المتاحة حاليا.

 

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الدول النامية تحاول البحث عن حلول لتلقيح مواطنيها"، مردفا: "مصر كانت سباقة واستطاعت توفير اللقاحات للمواطنين من مصادر متعددة".


وأشار: "كافة اللقاحات التي حصلت عليها مصر كان يتم مراجعة نتائجها بهيئة الدواء المصري للتأكد من فعاليتها وآمنها"، مؤكدا: "هيئة الدواء المصرية بذلت جهد كبير في التأكد من فعالية وأمان هذه اللقاحات وبالتالي تم استخدامها".   


وأوضح: "بعض الدول تتحكم في أنواع اللقاحات بالنسبة للمسافرين، لكن هناك بعض الدراسات التي أكدت أن استخدام جرعة أولى من لقاح من الممكن استكمال باقي الجرعات من نوع آخر، وهذا ما تم مع لقاح استرازينكا وفايزر".

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