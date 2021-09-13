نائب بالشيوخ يطالب بتسليم طلاب الصفوف الابتدائية تابلت

قال أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ، إن قرار حظر استخدام الهاتف المحمول داخل المدرسة للمعلمين يحتاج إلى إعادة نظر بسبب إن أغلب المعلمين يعتمدون على الهاتف المحمول فى العمل داخل المدرسة.

وأكد “البلشي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المعلم يعتمد على الهاتف المحمول فى تلقي التوجيهات والنشرات الخاصة بالمنظومة التعليمية والخطة التعليمية يوما تلو الآخر، لافتا الى قرار حظر استخدام الهاتف المحمول صعب تطبيقه في ظل توجيه الدولة إلى توجيه التعليمات إلى المسؤلين والموظفين خلال الهاتف كوسيلة سريعة لنقل المعلومات.

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة التربية والتعليم قامت بتسليم تابلت لكل طالب وذلك من اجل خروج جيل واعد قادر على الفكر من خلال وسائل الاتصالات الحديثة واستخدام التكنولوجيا فكيف يمنع استخدام الهاتف المحمول، لافتا الى أن الممنوع مرغوب فاذا تم منع الطالب من استخدام الهاتف سوف يذهب للبيت مسرعا لاستخدامة طوال اليوم.

وطالب النائب بضرورة تسليم تابلت لطلاب الصفوف الابتدائية حتي يستطيع ان يتعلم عليه من صغره ويصبح قادر علي استخدامة بشكل سريع وبسيط فى الصفوف الاخرى المتقدمة.



كما اكد النائب على ضرورة وجود اخصائيين نفسيين للمعلمين والطلاب داخل المدارس حيث ان هناك بعض المعلمين يقومون بالتنمر على الطلاب مما يفتح باب للطلاب للتنمر علي الطلاب الاخريين.

حظر استخدام الهاتف المحمول

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم توقيع العقوبات على المخالفين لذلك، ولذا نشدد على جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة نهائية خلال العام الدراسي الجديد.

مكافحة التنمر في المدارس

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله في المدارس خلال العام الدراسي الجديد ، بما في ذلك السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف وغيرها من أشكال التنمر بين الطلاب ، وما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب ، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية ، والتعليمية ، والصحية ، والنفسية ، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة



