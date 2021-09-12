واعظة بوزارة الأوقاف السودانية: نتدرب لساعات طويلة لتصحيح المفاهيم

قالت أمل ياسين، واعظة بوزارة الأوقاف السودانية، إن المحاضرات بالدورة التدريبية التي تنظمها الأوقاف المصرية، ذات مكانة علمية كبرى، موضحة أنها حينما علمت إدراج اسمها ضمن الوفود التي ستشارك بالدورة تيقنت أنها ستكون فائدتها ثرية بالنسبة لها لثقل خبرتها العلمية.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "نقوم بالتدريب لمدة ساعات طويلة داخل أكاديمية الأوقاف لتصحيح المفاهيم".



وأوضحت: “دورة الأوقاف التدريبية قدمت لنا الكثير من المعلومات والأفكار التي نتمني تطبيقها وتدريسها في السودان عند العودة”.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، واعظة بوزارة الأوقاف المصرية، خلال تصريحاتها في قناة صدى البلد، أن الدورة التدريبية تطرح فكر مصري، متنوع إضافة إلى دراسة اللغات الأجنبية، والعلوم الأخرى، مشيرة إلى أن التسلح بالمعرفة، يعزز ثقة ومكانة رجال الدين لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.