وقح.. مغتصب طفلة نمساوية يتسلل لبريطانيا للهروب من جريمته كلجأ

تمكن قاتل أفغاني مشتبه به من التسلل إلى بريطانيا تحت اسم مستعار بعد أسابيع فقط من اتهامه باغتصاب جماعي وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، أثار رسويلي زبيد الله ، 22 عامًا ، مخاوف بشأن أمن الحدود البريطانية بعد أن ظهر أمس أنه عبر القنال في قارب للاجئين وطالب باللجوء باسم مستعار.

على الرغم من كونه مطلوبًا في النمسا بتهمة القتل والاغتصاب ، فقد تم إيواؤه في فندق على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين لمدة أسبوعين تقريبًا حتى ظهرت هويته الحقيقية.

من المفهوم أن مسؤولي الهجرة لم يكونوا على علم بأن زبيد الله مطلوب فيما يتعلق بالهجوم الوحشي الذي تعرض له مراهق في فيينا قبل ثلاثة أسابيع حتى تلقوا بلاغًا من الشرطة النمساوية.

وكان ضباط من الوحدة الوطنية لتسليم المجرمين قد اعتقلوا زبيد الله في 29 يوليو تموز في فندق ايبيس في وايت تشابل شرق لندن ويواجه الآن إجراءات تسليمه.

وأثارت هذه القضية المقلقة مخاوف بشأن عمليات التفتيش على اللاجئين القادمين إلى بريطانيا بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

