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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مليانين حب وحيوية .. الملحن محمود خيامي يهنئ أصالة وفائق الحسن بزواجهما

اصالة - فائق حسن
اصالة - فائق حسن

حرص الملحن محمود الخيامي، على تهنئة الفنانة أصالة وفائق حسن بمناسبة زواجهما.

 

كتب الخيامي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “إتنين غاليين علي قلبي وقريبين مني ونجحت معاهم أصالة ‫#سؤال_بسيط‬ و ‫#بنت_أكابر‬ وفايق حسن من كلماته ‫#بين_إيديا‬ و ‫#إنسي‬ ‫#ياريت‬ لماجد المهندس”.

وتابع قائلاً: “وبغض النظر عن الموسيقي اصالة وفايق عالمستوي الإنساني مليانين حب وحيوية وإبداع وإحساسهم غير  .. تستاهلو بعض وربنا يسعدكم ويبارك لكم ف بعض ويحفظكم  .. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير”.

 

يذكر أن أكدت الفنانة أصالة رسمياً زواجها من الشاعر فائق حسن، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على “الأنستجرام”.

 

كتبت أصالة:"  منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وتابعت أصالة قائلة: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ..أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي”.

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هو الأقرب لنفسي .. أول تعليق من أصالة على زواجها من فائق حسن

كما أضافت: “وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد”.


بينما إختتمت حديثها قائلة :"ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها". 

 

أصالة فائق حسن محمود الخيامي الملحن محمود الخيامي الخيامي

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