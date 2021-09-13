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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأبيض.. أصالة تنشر صورة برفقة زوجها والجمهور: ده فستان الفرح

صدى البلد

اثارت الفنانة أصالة الجدل عبر السوشيال ميديا بعد خبر زواجها الجديد للمرة الرابعه بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

حيث أكدت الفنانة أصالة رسمياً زواجها من الشاعر فائق حسن، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على “الأنستجرام”.

وتتميز الفنانة أصالة ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها و قوامها المثالى. 
 

وظهرت بفستان باللون الابيض الأنيق وهو ما افكاره البعض من الجمهور بفستان الفرح.
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها  الجميلة بوضع المكياج الثقيل ومكياج العيون الكحل الاسود والايشادو الغامق ووضع احمر الشفاه الداكن.

وفى هذا السياق ننشر لكم صورة اصالة برفقة زوجها.

كتبت أصالة:"  منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وتابعت أصالة قائلة: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ..أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي”.

كما أضافت: “وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد”.

بينما إختتمت حديثها قائلة :"ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها". 
 

Screenshot_20210913-010058_Instagram
Screenshot_20210913-010058_Instagram
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