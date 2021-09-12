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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنات تهنئ الفنانة أصالة بزواجها

أصالة
أصالة

حرصت الفنانة جنات، على توجيه رسالة للفنانة أصالة، بمناسبة زواجها من الشاعر فائق حسن.

 

كتبت جنات من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الرسمي على “الأنستجرام”: الف مبروك صولا ربنا يسعدك".

نشر الصحفي الشهير ربيع هندي صورة  للفنانة أصالة مع زوجها الجديد فائق حسن معلنا عن خبر زواجهما رسميا، وقدم لهما التهنئة، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

وعلق ربيع هندي على صورة أصالة وزوجها قائلا:" كل شيء يقل إذا قسم ع اثنين إلا الحب فهو يزيد.. وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن.. ألف مبروك.. وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح".

ومازالت أصالة وزوجها الجديد لم يعلنا أو يشاركا أنباء عقد قرانهما على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأكيد عدد كبير من أصدقائهما والمحيطين بهما.

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

فيديو أصالة 

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانة أصالة يجمعها بأحد معجبيها من العراق أثناء التقاط صورة معها.

ومازح المعجب أصالة قائلا  "صرت كنتنا" فى إشارة منه لوجود علاقة نسب  بالجمهور العراقي لترد أصالة "صرت كنتكم" تأكيدا على خبر زواجها من الشاعر العراقى قائق حسن.
وتداول رواد السوشيال ميديا، صورًا تفيد زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.

يذكر أن  كان الصحفي ربيع هنيدي قد نشر منذ فترة خبرا عن فنانة تزوجت مؤخرا دون أن يذكر اسمها وكتب "أحببت ان اكون اول المهنئين بزواج فني غنائي سيكون ترند عند الكشف عنه قريبًا"، حتى تكهن الكثيرون بأن الفنانة هي أصالة وبخاصة بعد انتشار عدة صور تجمع الثنائي في أماكن عامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة Twitter الذي امتلأ بالمباركات لأصالة وفائق على زواجهما.
يذكر أن الفنانة أصالة حرصت على مشاركة جمهورها لاختيار أغاني حفلاتها المقبلة، عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أصالة: "قرّرتلكم قرار رح تفرحوا فيه كتير ألا وهو، أولاً رح خليكم تختاروا معي أغاني حفلاتي بشرط كلّ واحد بيقدر يختار أغنية واحدة بس وبعدين بنرتّب الأغاني سوا حسب اللي انطلبت أكتر وأكيد فيه أغاني لازم تتغنّى بكلّ الحفلات لأنها برواز صورتي، اختياراتكم رح تكون تقريباً على الأغاني اللي ما بغنيها كتير ومظلومة معي ع المسرح".
ووجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة لصديقتها الفنانة التونسية هند صبري، من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

 

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Untييitled
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