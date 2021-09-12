فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

أثار خبر زواج المطربة أصالة نصري من شاعر عراقي ويدعي فائق حسن موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب تداول صور عديدة تجمع بينهما في أماكن مختلفة لتشكل هذه الزيجة الرابعة في حياة أصالة نصري.

زواج أصالة للمرة الرابعة

يعد زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن وهو مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، الزيجة الرابعة لها وذلك الذي سبقه زواجها من أيمن الذهبي وهو أب أبنائها شام وخالد وبعد انفصالها عنه تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأم ثم أعلنا انفصالهما في 2020.

يذكر أن الفنانة أصالة حرصت على مشاركة جمهورها لاختيار أغاني حفلاتها المقبلة، عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أصالة: "قرّرتلكم قرار رح تفرحوا فيه كتير ألا وهو، أولاً رح خليكم تختاروا معي أغاني حفلاتي بشرط كلّ واحد بيقدر يختار أغنية واحدة بس وبعدين بنرتّب الأغاني سوا حسب اللي انطلبت أكتر وأكيد فيه أغاني لازم تتغنّى بكلّ الحفلات لأنها برواز صورتي، اختياراتكم رح تكون تقريباً على الأغاني اللي ما بغنيها كتير ومظلومة معي ع المسرح".

ووجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة لصديقتها الفنانة التونسية هند صبري، من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

ونشرت أصالة صورة لهند عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لمّا بيجتمع الحلا، والحلا هند الموهوبة، وديمة المبدعة.. صديقات بفتخر فيهن وبكبر".

وكانت قد أثارت الفنانة أصالة نصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي تخلع حذاءها أثناء غنائها على مسرح جدة.

وفاجأت أصالة نصري جمهورها بسؤالٍ طرحته وهو "صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح او لا؟".



وقامت أصالة نصري بعدها بخلع حذائها على المسرح ؛ حيث استغرب الجمهور رد فعلها.

حرصت الفنانة أصالة نصري، على توجيه رسالة لكل من ساهم في حفلها الأخير بجدة.



نشرت أصالة، فيديو من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، وعلقت قائلة: “عندما يكون للجمال معنى وأصالة وتاريخ يصبح للأشياء روح تحكي قصّة شيّقه بتفاصيل دقيقة .. هكذا كان ما ارتدته بحفل جدّه”.

وتابعت قائلة: “كلّ الشّكر لأخواتي الرّائعات الرّاقيات على إخلاصهنّ فيما أبدعن ليوفوا تاريخ جدّه القديمه ويختصروا حكاية على شكل فستان .. كانت ليلة تجمع الماضي والحاضر بوجه جميل طيّب أصيل متحضّر .. هكذا هي جدّه دائماً مُلهمه”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول زواج اصالة للمرة الرابعة من خلال الفيديوجراف التالي.