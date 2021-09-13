المرور والنجدة والإسعاف.. أرقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإسعاف 123

-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

-رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

126 ---- شرطة السياحة

128 ---- شرطة المرور

121 ---- طوارئ الكهرباء

129 ---- طوارئ الغاز

150 ----- الساعة الناطقة

140 ----- دليل التليفون