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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف 4 مواقع عسكرية بقطاع غزة.. فيديو

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، اليوم الإثنين، شن 4 غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذيفة من قطاع غزة على مستوطنة سديروت الإسرائيلية.

وكتب أفيخاي على تويتر: "ردًا على اطلاق قذيفة صاروخية من غزة نحو مدينة سديروت مساء أمس شنت الطائرات الحربية الليلة غارات على أربعة مواقع عسكرية في قطاع غزة وفي داخلها عدة أهداف تشمل مصالح لحماس".

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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة

وأضاف: "المواقع المستهدفة استخدمت كمجمعات تدريب رئيسية بالاضافة الى مخازن لتخزين وتصنيع الأسلحة وأنفاق إرهابية".

وتابع: "جيش الدفاع لن يتسامح مع تعرض المجتمع المدني الاسرائيلي للاعتداء من قبل المنظمات الإرهابية وسيواصل الرد بقوة على المحاولات الإرهابية ويعتبر حماس مسؤولة لكل ما يحدث داخل القطاع".

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث تم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأن صافرات الإنذار بدأت تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

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