ياسر ريان : أحمد من المهاجمين رقم واحد في مصر

أكد ياسر ريان نجم النادي الاهلي السابق، أن نجله احمد المحترف ضمن صفوف فريق التاي التركي يقدم أداء قويا مشيرا الي أن طموح اللاعب الوصول للدوريات العالمية .

وأضاف ياسر ريان في تصريحات تلفيزيونية : أحمد يخوض تحديات جديدة ويقدم أداء قوي برفقة التاي التركي ونجح في تسجيل هدفين في أول مباراتين لعبهما .

وأكمل ياسر ريان : أحمد يتمني الذهاب لدورى كبير ولديه الطموح لتحقيق ذلك ، محمد صلاح اصبح قدوة جميع اللاعبين والكل يريدون السير علي نهجه .

وأوضح ياسر ريان : أحمد من المهاجمين رقم واحد مع محمد شريف ومصطفي محمد بعيدا عن انه ابني الا انه قدم اداء قوي مع الجونة وسيراميكا كليوباترا بجانب بدايته القوية مع التاي التركي .